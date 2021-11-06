Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:24

Администрация Байдена одобрила закупку Саудовской Аравии американских ракет «воздух-воздух» на сумму 650 миллионов долларов. Это первая крупная военная сделка нынешнего президента США с Эр-Риядом. В пресс-релизе Пентагона сказано, что принятое решение отвечает национальным интересам США, поскольку в Вашингтоне заинтересованы в безопасности дружественной страны, которая является важнейшим игроком в регионе Ближнего Востока. Еще недавно они в голос кричали о том, что накажут Королевство за грубые нарушения прав человека. Еще недавно Джо Байден заявлял о том, что США заканчивает поддержку военной операции саудитов в Йемене, а продажа оружия саудовской армии будет частично заблокирована. И вот – очередное переобувание в воздухе: 280 ракет AIM-120C компании Raytheon со дня на день начнут поставляться Эр-Рияду. А администрация Белого дома на чистом, что называется глазу, убеждает, что это совсем не то, что мы все подумали. Это оружие, оказывается, необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность Королевства от воздушных атак хуситов, поддерживаемых Ираном. И вообще, эти ракеты «не используются для поражения наземных целей».

С одной стороны – так-то оно так, действительно не используются. Но с другой стороны – и в сбитии БПЛА и неуправляемых ракет, которые использует хуситы в атаках на территорию Саудовской Аравии ракеты этой модификации никогда замечены не были. Ситуация здесь явно в другом. На сегодняшний день хуситы требуют от Эр-Рияда, оставшегося с Йеменом один на один, вот она солидарность монархий Персидского залива, только одного: снимите торгово-экономическую блокаду с нашей страны и покиньте ее территорию. Дальше мы уж как-нибудь сами разберемся. Но пойти на подобное для наследного принца Мохаммеда бин Салмана означает массу проблем. В конце концов, именно он был инициатором «экспедиции в Йемен», обещая саудовским элитам и другим монархиям Залива молниеносную победу. Не случилось. Йемен стал болотом, в котором наследный принц и военная машина Королевства застряли намертво, а расходы на эту операцию только растут. И внутри Королевства к МБС все чаще возникают неприятные вопросы: «А что мы там, в Йемене, делаем?». Причем, не от фанатов наследного принца – он по-прежнему пользуется огромной популярностью среди молодежи, которой в Саудовской Аравии 2/3 от 35 миллионов населения. А от меньшинства, но меньшинства более чем серьезного – членов династии и политического истеблишмента Королевства. Которые еще в силе, сколько бы их ряды МБС чистками под видом борьбы с коррупцией не пропалывал. Тут, знаете ли, всякое может в дворцовых коридорах случиться.