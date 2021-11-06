В России заявили, что в распаде СССР виновны армянские националисты

Это полевые командиры сепаратистов, руководители отрядов карабах ских боевиков, военные преступники, это те, в отношении которых справедливо выражение "из грязи – в князи", это "бригадные генералы" – на чьих руках кровь безвинных жертв Ходжалы. Дорвавшись до власти они стали заниматься масштабной коррупцией в Армении на государственном уровне и обогащаться за счет простых граждан.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

А свергнувший Карабахский клан Пашинян – бородатый фрик-демагог, дитя цветной революции, соросовский выкормыш. И вокруг него – такие же.

Сначала вся эта алчная свора разрушала Историческую Россию – Советский Союз, который впервые в истории дал армянам государственность и переселил к себе сотни тысяч армянских эмигрантов, влачивших жалкое существование за границей.

СССР дал армянам шанс на лучшее и справедливое будущее, развивал им культуру и науку, строил города и промышленность.

Армянские сепаратисты "отблагодарили" – разрушили СССР, а теперь героизируют армянских военных преступников, сотрудничавших с Гитлером. Сейчас хотят, чтобы Россия их содержала, вооружала, финансировала, делала из них "российский Израиль на Южном Кавказе" – все за счет российских налогоплательщиков.

Да не пошли бы .... по известному адресу».

По мнению Коротченко, именно армянские националисты и их претензии на Нагорный Карабах стали главным детонатором распада СССР: «Запустили маховик кровавых межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. Поэтому итоги 44-дневной войны – это «ответка» за развал Советского Союза».