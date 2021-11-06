В России заявили, что в распаде СССР виновны армянские националисты
Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что главным детонатором распада СССР были армянские националисты.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Кто такая высшая политическая элита Армении?
Это полевые командиры сепаратистов, руководители отрядов карабахских боевиков, военные преступники, это те, в отношении которых справедливо выражение "из грязи – в князи", это "бригадные генералы" – на чьих руках кровь безвинных жертв Ходжалы. Дорвавшись до власти они стали заниматься масштабной коррупцией в Армении на государственном уровне и обогащаться за счет простых граждан.
А свергнувший Карабахский клан Пашинян – бородатый фрик-демагог, дитя цветной революции, соросовский выкормыш. И вокруг него – такие же.
Сначала вся эта алчная свора разрушала Историческую Россию – Советский Союз, который впервые в истории дал армянам государственность и переселил к себе сотни тысяч армянских эмигрантов, влачивших жалкое существование за границей.
СССР дал армянам шанс на лучшее и справедливое будущее, развивал им культуру и науку, строил города и промышленность.
Армянские сепаратисты "отблагодарили" – разрушили СССР, а теперь героизируют армянских военных преступников, сотрудничавших с Гитлером. Сейчас хотят, чтобы Россия их содержала, вооружала, финансировала, делала из них "российский Израиль на Южном Кавказе" – все за счет российских налогоплательщиков.
Да не пошли бы .... по известному адресу».
По мнению Коротченко, именно армянские националисты и их претензии на Нагорный Карабах стали главным детонатором распада СССР: «Запустили маховик кровавых межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. Поэтому итоги 44-дневной войны – это «ответка» за развал Советского Союза».