Беседовал: Эльмар Кемаль 15:04

Недавно в Харькове прошли выборы мэра города. Одним из кандидатов была депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева. Врач «Скорой помощи» с азербайджанскими корнями баллотировалась на пост мэра второго по величине города Украины как «самовыдвиженец», хотя является членом президентской партии «Слуга народа». В интервью haqqin.az Алина Мустафаева рассказала о своем детстве, семье, профессии и работе, вспомнила Карабах и Крым, а также внесла ясность в слухи относительно своей, якобы, нетрадиционной сексуальной ориентации… - Вы родились в 1992 году в Харькове и являетесь гражданкой Украины. Но фамилия Мустафаева и отчество Эльманова говорят о вашем азербайджанском происхождении. Это так? - Все верно: мой отец азербайджанец, мама – украинка, отсюда и фамилия с отчеством. Мои родители женаты уже тридцать лет. Отец приехал в Украину, когда ему было чуть больше 20 лет и с тех пор постоянно проживает в Харькове. Сейчас отец занимается частным извозом на такси. Мама – домохозяйка.

- Вы бывали в Азербайджане? - К сожалению, всего один раз с отцом, да и то в трехлетнем возрасте. Поэтому ничего из той поездки толком не помню. Из-за финансовых проблем моя семья долгое время не могла выезжать за пределы Украины. В этом году в Азербайджан впервые поехала моя мама. Но я не смогла, хотя очень хочу посетить Азербайджан, увидеть Баку, но, к сожалению, у меня очень плотный график: это и депутатство, и работа на скорой помощи, и бизнес. В связи с чем я не могу позволить себе отпуск. -По образованию вы врач. Были успешной бизнес-леди. Что заставило Алину Мустафаеву пойти в политику? Ведь до 2020 года вы не были замечены в политике… - Да, действительно, я закончила медицинский колледж. Далее я поступила в Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, на лечебное дело. Честно говоря, большого желания идти в политику у меня не было. Это получилось как-то само собой. Конечно же, в нашем городе, как и везде, есть моменты, на которые я хотела бы повлиять, изменить. Вот, наверное, поэтому я и пошла в политику. - Вы выдвигали свою кандидатуру на пост главы Харькова. Выборы уже прошли. Подсчет голосов закончился. С результатом 50,66% победил исполняющий обязанности главы города Игорь Терехов. Вы в своих социальных сетях назвали это «узурпацией власти» и обратились в прокуратуру в связи с выявленными нарушениями. - Я и раньше, и сейчас называю ситуацию в нашем городе «узурпацией власти». Считаю, что выборы прошли не совсем честно. Есть много фактов фальсификаций, разнятся протоколы подсчетов. Голоса других кандидатов отдавались Терехову для того, чтобы обеспечить ему победу в первом туре. Об этом заявила Гражданская сеть ОПОРА. - «Самоход» Алины Мустафаевой на выборы Харьковского городского главы вопреки решению руководства “Слуги народа” не выдвигать своего кандидата, противоречит интересам президентской партии», - заявил руководитель Центра политических исследований “Пента” Владимира Фесенко. Действительно вам в партии запрещали выдвигать свою кандидатуру на выборы мэра Харькова? - Мне никто абсолютно не запрещал выдвигать свою кандидатуру на пост главы города от партии. Я изъявила такое желание, но в партии не поддержали мою инициативу, но, в то же время, никто не запрещал мне баллотироваться. Высказывания Фесенко – надуманная история. Они специально в интернете публиковали статьи о том, что меня после выборов ждут «санкции и разбирательства». Это ложь, никаких разбирательств не было, нет и не будет.

- Вы невероятно активны в социальных сетях. Говорят, за два месяца предвыборной кампании вы потратили на рекламу в Facebook и Instagram почти 4.000 долларов – больше, чем любой другой претендент на пост мэра Харькова. Это так? - Сумму, потраченную на рекламу в соцсетях, я точно не помню, но, скорее всего, так и есть. Дело в том, что мне, как молодому политику, недоступны административные ресурсы. Так что, единственным инструментом, который я могу использовать, не получая специального разрешения, остаются социальные сети. - Раз заговорили о социальных сетях… Некоторые пользователи задаются вопросом: Как простой медик стала вдруг миллионером и политиком? Кто стоит за Алиной Мустафаевой? - Это не совсем так, что я «простой медик». Многие люди просто читают между строк или что им нравится. Из-за финансовых трудностей в семье, я, еще будучи студентом, работала на двух работах – на скорой помощи и диспетчером в такси. Получала стипендию. Было очень тяжело. Работая диспетчером, я попала в компанию «экотакси». Компания была молодая, а я - уже опытным сотрудником. Проявила инициативы, помогла фирме. Это было замечено и вознаграждено руководством. Директор наш злоупотреблял спиртными напитками, поэтому меня назначили сначала старшим диспетчером, а потом - директором компании. В первое время мне было тяжело, я работала над собой, и в конце концов научилась всему необходимому для управления фирмой. Я и сейчас много работаю над собой. Когда в Харькове и Львове появились «Яндекс-такси» и Uber, то я помогала им с продвижением и организацией работы, создавать таксопарк, за что я получила солидную сумму денег. Да, я купила себе большую дорогостоящую квартиру, но миллионы, как пишут, я не зарабатываю. - В интернете размещены фотографии, на которых Алина Мустафаева целуется с девушкой. Пользователи утверждают, что вы придерживаетесь нетрадиционной сексуальной ориентации. Это какой-то предвыборный слив или правда? - Эту фотографию я когда-то сама выложила в социальную сеть «Вконтакте». Кстати, я ею давно не пользуюсь, поскольку в Украине «Вконтакте» запрещена. Фотография, на которой я целуюсь со своей лучшей подругой Илоной, была сделана на выпускном вечере. Это был символический прощальный поцелуй, потому, что Илона уезжала навсегда в Италию. Конечно же, у нас с ней нет никаких отношений, кроме чисто дружеских. Так что, моя сексуальная ориентация более чем традиционна (смеется), у меня есть мужчина. В то же время я нормально отношусь к секс-меньшинствам. Каждый человек имеет право выбирать, с кем быть и кого любить. Лично я никого не осуждаю.