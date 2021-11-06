26-летняя бразильская певица Марилия Мендонса погибла 5 ноября в результате падения самолета в Пьедаде-де-Каратинге. Кроме нее, погибли еще четыре человека – два пилота, ее дядя и продюсер. Об этом сообщает G1.

Так, позже в сети появилось видео, на котором видно, что самолет упал прямо над водопадом. На жутких кадрах спасатели пытаются достать тела погибших из самолета.

По данным издания, самолет потерпел крушение из-за высоковольтных проводов, которые он зацепил. Также сообщается, что певица на этом судне летела на свой концерт, который так и не состоялся. Проститься с певицей пришли более 100 000 человек.