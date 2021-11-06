Шойгу о ВМС США в Черном море: Возможны любые провокации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями ВМС США в акватории Черного моря и не должны допускать провокаций с их стороны, сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту высокоточное оружие большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», – рассказал глава оборонного ведомства России в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».