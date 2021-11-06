Кремль о встрече Алиева, Путина и Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе могут провести мероприятия, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху, сообщает телеканал Россия-1.

"Можно предположить, что в графике президентов России, Азербайджана и Армении запланированы мероприятия по случаю годовщины подписания исторического трехстороннего документа, позволившего остановить страшную войну в Карабахе", – говорится на сайте Вести.ру.

Как стало известно Интерфаксу из информированных источников, общение руководителей трех стран по видеоконференцсвязи намечено на начало следующей недели.