Судьбу 20 млрд Илона Маска решат подписчики

Более 2.5 миллионов пользователей Твиттера приняли участие в опросе Илона Маска, по итогам которого эксцентричный предприниматель обещает принять решение ценой в 20 миллиардов долларов.

Маск вынес на плебисцит вопрос, следует ли ему продать 10% акций «Теслы», чтобы заплатить с выручки подоходный налог. Будучи гендиректором компании, он не получает ни зарплаты, ни бонусов – только акции, и продажа акций, как пишет Маск, – единственный для него способ заплатить подоходный налог в федеральную казну.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? – Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Увеличение налоговой нагрузки на самых богатых – один из ключевых пунктов социально-экономической политики демократической администрации. Маск своим опросом демонстрирует готовность мультимиллиардера подчиниться народной воле и заплатить гигантский налог, если публика считает это правильным.

Отказ гендиректора корпорации от зарплаты и бонусов всегда считался образцовым поведением идеального руководителя, ставящего свои личные доходы в полную зависимость от успехов компании, однако в последнее время такое «идеальное» поведение называют одним из путей ухода от налогов.

На сегодняшний день биржевая стоимость 10% акций «Теслы» составляет около 20 миллиардов долларов. Подоходный налог с такой суммы составит 4 миллиарда долларов. На другой чаше весов – стабильность акционерного капитала «Теслы»: в случае продажи гигантского объема акций, их курс должен упасть, поэтому акционеры в ужасе от «троллинга» Маска.

До закрытия опроса остается 10 часов. На этот час более 56% участников советуют Илону Маску продать акции.