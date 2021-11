Судьбу 20 млрд Илона Маска решат подписчики

Более 2.5 миллионов пользователей Твиттера приняли участие в опросе Илона Маска, по итогам которого эксцентричный предприниматель обещает принять решение ценой в 20 миллиардов долларов.

Маск вынес на плебисцит вопрос, следует ли ему продать 10% акций «Теслы», чтобы заплатить с выручки подоходный налог. Будучи гендиректором компании, он не получает ни зарплаты, ни бонусов – только акции, и продажа акций, как пишет Маск, – единственный для него способ заплатить подоходный налог в федеральную казну.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?