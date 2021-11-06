Алиевы в Шуше
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли сегодня в Шушу.
Сначала глава государства и первая леди приняли участие в открытии Дороги Победы в Физулинском районе.
Далее Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и Шушинской городской больницы в селе Дашалты.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага и в комплексе особняка Мехмандаровых.
Затем глава государства и первая леди встретились и побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, побывали на Джыдыр дюзю.