Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» потребовал пересмотра результатов матча четвертого тура Лиги Европы против московского «Локомотива». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Галатасарай» выступил с протестом из-за решения швейцарского арбитра Сандро Шерера. Тот показал две желтые карточки защитнику «железнодорожников» Дмитрию Живоглядову, однако не удалил его с поля. Представители турецкого клуба потребовали переигровки матча или присуждения «Локомотиву» технического поражения.

Инцидент произошел в концовке встречи. Сначала судья показал Живоглядову желтую карточку за фол в центре поля. Еще одну карточку россиянин получил во время потасовки между командами. При этом в протоколе УЕФА отмечено только первое нарушение.

Матч прошел в Стамбуле 6 ноября и завершился со счетом 1:1.