В Сети распространились кадры, на которых рьяно танцует премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кадрами делятся армянские телеграм-каналы.

На них видно, как Пашинян в окружении нескольких женщин демонстрирует свое умение в танцах в стиле джаз.

Армянские пользователи интернета возмутились подобным поведением премьер-министра, заявив, что «как будто и не было этого позорного года в истории страны».

Напомним, что пьяные танцы на Джыдыр дюзю 9 мая 2019 года дорого обошлись Пашиняну и армянскому народу.