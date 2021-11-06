Хулуси Акар в Баку ФОТО
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретили военную делегацию под руководством министра национальной обороны Хулуси Акара.
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретили военную делегацию под руководством министра национальной обороны Хулуси Акара.
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
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