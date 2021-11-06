Хулуси Акар в Баку ФОТО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретили военную делегацию под руководством министра национальной обороны Хулуси Акара.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.