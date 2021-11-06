Погиб армянский военнослужащий

Сегодня скончался военнослужащий срочной службы ВС Армении, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"7 ноября в 04:20 на боевой позиции воинской части Минобороны Армении, дислоцированной на северо-восточном направлении, в результате нарушения правил обращения с оружием, смертельное ранение получил военнослужащий срочной службы, младший сержант Григор Саакович Варданян (2001 года рождения)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.