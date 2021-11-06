Суд отказался восстановить СССР

Союз нерушимый давно распался, но люди, которые считают себя его гражданами, живы и беспокойны. Россиянка Анастасия Промская обратилась в Мосгорсуд и потребовала справедливости. По её мнению, Михаил Горбачёв и Госдума должны восстановить законы советского государства, органы госсамоуправления и провести выборы президента СССР, передает телеграм-канал Mash.

Иск заявительницы отклонили, пояснив, что эти вопросы не являются компетенцией суда.

Отмечается, что А.Промской еще повезло. Сергея Тараскина, который называл себя "временно исполняющим обязанности президента СССР", сейчас судят, а его организацию признали экстремистской.