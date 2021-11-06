Ильхам Алиев выделил деньги на строительство больницы в Шуше

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мероприятиях по проектированию и строительству Шушинской центральной больницы".

Согласно документу, Министерству здравоохранения первоначально выделено 500 тыс. манатов из бюджетных средств на 2021 год, предназначенных для проведения восстановительных работ на освобожденных территориях, для проектирования и строительства Центральной больницы на 90 коек в Шушинском районе.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном размере, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.