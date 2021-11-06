Врачи описали новый симптом коронавируса

По внешнему виду такая патология похожа на обморожение рук или ног, иногда появляются красные высыпания. Пациенты нередко жалуются на зуд, боль, отек. В литературе описаны случаи, когда подобные проявления COVID-19 длились несколько месяцев.

Специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и госпиталя в Коммунарке выявили еще один симптом у заболевших COVID-19, пишет газета "Известия".

Однако обычно дискомфорта такое состояние не приносит. Согласно данным медиков, порядка 20 процентов пациентов, заболевших коронавирусом, имеют кожные симптомы.

Дерматологи утверждают, что пациентов с такими проявлениями необходимо обследовать на особенности свертывания крови, чтобы избежать более серьезных последствий.

По словам руководителя Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Марии Петиной, симптом "ковидных пальцев" обычно встречается у детей и подростков, но в последнее время все чаще появляется и в старшей возрастной категории.

Медик назвала ложные обморожения сигналом того, что у пациента есть серьезные сбои в работе организма.

Врач-дерматолог Татьяна Сулима отметила, что высыпания на коже могут быть признаком ранней формы заболевания, когда пациент о нем еще не догадывается. По ее словам, высыпания могут локализоваться в любых местах - на животе, груди, спине, конечностях, лице, в ротовой полости, в носоглотке.

"Пациенты обращаются с дерматологическими заболеваниями и не понимают, откуда они. При этом, когда берут анализ на коронавирус, он у них не подтверждается. Но через определенное время (два-три дня), мазок слизистой носа и горла показывает наличие вируса у пациента", - рассказала медик.