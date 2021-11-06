В России заявили, что AUKUS внес раздор в «натовскую семью»

Создание Австралией, Великобританией и США альянса AUKUS внесло раздор в НАТО, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Одним этим действием они внесли колоссальный раздор внутри своей же натовской семьи. И не только концептуального плана раздор, но и технологический, потому что никто так и не понял, даже внутри натовской семьи, что это за такие ядерные подлодки, которые будут охранять австралийский континент», — отметила она.

По словам Захаровой, страны, создавшие AUKUS, проявили единомыслие, выкинув Францию «со всеми ее технологическими и экономическими проектами».

Отметим, США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.