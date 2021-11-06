Лала Шевкет в период СССР защитила докторскую диссертацию в области организации и управления здравоохранения, являлась главой экспертной группы по законодательству здравоохранения Верховного Совета РСФСР, вице-президентом Международной ассоциации социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения, членом президиума Международного экофилософского фонда. Удостоена почётного звания доктора философии и права. Лала Шевкет — профессор и автор более ста научных работ.

Сегодня, 7 ноября, бывшему государственному секретарю Азербайджана, лидеру Либеральной партии страны Лале Шевкет исполнилось 70 лет.

В 1991 году вместе с Шеварднадзе, Яковлевым, Собчаком, Поповым, Бразаускасом и другими лидерами демдвижения Лала Шевкет стала одним из инициаторов формирования Движения демократических реформ в СССР.

С 1991 года являлась соратником основателя Третьей республики Гейдара Алиева и занимала пост госсекретаря Азербайджана. Затем ушла в отставку и стала одним из лидеров оппозиционного движения, неоднократно баллотировалась на пост президента.

Редакция haqqin.az поздравляет Лалу Шевкет с юбилеем и желает ей долгих лет жизни.