В Иране мужчину и его любовницу казнят за супружескую измену

Верховный суд Ирана оставил в силе смертные приговоры за супружескую измену 27-летнему парню и его 33-летней любовнице. Об этом сообщает газета Shargh.

Жена мужчины, которая в начале этого года представила полиции видеодоказательства неверности супруга, попросила суд отменить казнь, однако ее отец потребовал вынесения смертного приговора. В итоге суд вынес решение в пользу оскорбленного родителя. Согласно иранскому законодательству, если семья жертвы прощает обвиняемого в преступлении, осужденный может быть либо помилован, либо приговорен к тюремному заключению.

После 1979 года супружеская измена каралась в Иране закидыванием провинившегося камнями. Но в 2013 году Тегеран изменил закон, разрешив судьям назначать альтернативный метод казни, как правило, через повешение. Неясно, какую форму казни в этот раз назначил суд.

По данным правозащитников Amnesty International, в прошлом году в Иране было казнено 246 человек, из них только одна казнь была публичной.