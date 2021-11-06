При проведении новых раскопков в Помпеях было обнаружено хорошо сохранившееся помещение, в котором жили рабы, передает Euronews.

Археологи нашли в комнате три деревянные кровати, включая детскую, и сундук, в котором хранились предметы из металла, а также некоторые личные вещи, в том числе амфоры и керамические кувшины.

В тесном помещении площадью 16 квадратных метров было только одно маленькое окно.

"Это уникальное открытие - свидетельство о жизни людей, которые редко упоминаются в исторических источниках, написанных почти исключительно принадлежавшими к элите лицами. В данном случае мы видим жизнь рабов и прислуги - людей с очень низким социальным статусом", - прокомментировал находку директор археологического парка Габриэль Цухтригель.