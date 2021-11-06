Ереван в панике: в центре города найдена противотанковая мина со взрывателем
Противотанковая мина ТМ-62М обнаружена сегодня возле Ереванского озера, сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Сигнал о происшествии поступил в МЧС 7 ноября в 14:40. На место прибыл боевой расчет пожарно-спасательного отряда и дежурная группа инженерного отряда управления гражданской обороны.
Специалисты нашли противотанковую мину TM-62 со взрывателем. Сотрудники МЧС оцепили территорию, затем саперы перевезли боеприпас на полигон "Баграмян", чтобы обезвредить ее.
Отметим, Ереванское озеро - водохранилище в Армении в юго-западной части города Ереван.