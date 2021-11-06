После ухода Путина в России начнется хаос и новые 90-е заявляет политолог
После ухода Владимира Путина с поста президента России в стране начнется хаос и новые 90-е. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.
"Всё начнётся после того, как власть окончательно делегитимизируется и ослабеет. Новые - они же резко обострившихся старые - конфликты могут ворваться в повестку, не дожидаясь падения режима; могут — вскоре после него. Первым разразится кризис в отношениях между центром и регионами, затем — между трудом и капиталом. Это классические противоречия индустриальной эпохи, однако у нас они до сих пор так и не разрешены.
Антимосковские настроения стали одной из доминант массового сознания в глубинке. При этом надо понимать, что в национальных республиках недовольство всепожирающим центром нередко оформляется в этнической плоскости. Политизация данного комплекса проблем неизбежна. Впереди новая федерализация и новые 1990-е. Центр будет слабеть, а регионы «брать столько суверенитета, сколько смогут унести». Возглавят этот процесс «путинские технократы» — те, что посмелее; те же, кому смелости не достанет, проиграют первые же выборы лидерам нарождающейся сепаратистской волны", - написал политолог.
Галлямов считает, что последствия этого институционального вакуума будут чувствоваться еще долго:
"Без новых 90-х, с их хаотично вспыхивающими тут и там конфликтами, не обойдется".