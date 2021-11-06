После ухода Владимира Путина с поста президента России в стране начнется хаос и новые 90-е. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.

"Всё начнётся после того, как власть окончательно делегитимизируется и ослабеет. Новые - они же резко обострившихся старые - конфликты могут ворваться в повестку, не дожидаясь падения режима; могут — вскоре после него. Первым разразится кризис в отношениях между центром и регионами, затем — между трудом и капиталом. Это классические противоречия индустриальной эпохи, однако у нас они до сих пор так и не разрешены.