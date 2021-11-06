Марокко вдохновилось успехами Азербайджана и обратилось к Израилю

Успешное применение Азербайджаном израильского вооружения в Отечественной войне вдохновило Марокко, которое готовится подписать военно-оборонительное соглашение с Израилем. Об этом пишет издание The Jerusalem Post .

Марокканцы намерены разместить «Железный купол» вдоль 2700-километровой стены на юге страны. Эта стена призвана защищать территорию страны от фронта ПОЛИСАРИО, боевики которого долгие годы ведут борьбу за независимость Западной Сахары.

В Марокко также не скрывают своего интереса к беспилотникам израильского производства, справедливо полагая, что они помогут им в борьбе с сепаратистами.

Ни минобороны Израиля, ни компания Rafael пока официально не подтвердили информацию о продаже вооружения Рабату. Но источники The Jerusalem Post отмечают, что заключение военного соглашения между двумя странами в ближайшее время маловероятно.

Марокко в отличие от других стран региона никогда полностью не разрывало соглашений с Израилем. Этот фактор вселяет надежду Рабату на получение израильских технологий.