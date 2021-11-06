«Карабах» громит «Сумгаит» и уходит в отрыв

Лидер чемпионата «Карабах», который в минувший четверг обыграл в гостях казахстанский «Кайрат» и оформил выход в плей-офф Лиги конференций, встречался в гостях с «Сумгаитом». Команда Гурбана Гурбанова одержала разгромную победу со счетом 4:0.

Рамиль Шейдаев на 39-й минуте забил первый гол. В конце первого тайма Муса Гурбанлы удвоил преимущество «Карабаха». На 51-й минуте Максим Медведев с пенальти довел счет до крупного, а точку в матче на 76-й минуте поставил Муса Гурбанлы.

«Карабах» уходит в отрыв, опережая поднявшуюся на 2-е место «Габалу» на 5 очков. Габалинцы сегодня в Баку вырвали победу над «Сабаилом» - 2:0. На 88-й минуте забил Эмиль Сафаров, а в добавленное время – Мегсед Исаев.

Напомним, вчера «Нефтчи» неожиданно проиграл «Кешля» со счетом 2:3, а «Сабах» и «Зиря» сыграли вничью 3:3.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 23 очка (10 матчей)

2. «Габала» - 18 (10)

3. «Нефтчи» - 17 (10)

4. «Зиря» - 16 (10)

5. «Сумгаит» - 11 (10)

6. «Кешля» - 10 (10)

7. «Сабаил» - 9 (10)

8. «Сабах» - 8 (10).