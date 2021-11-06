Мечети в Шуше восстанавливаются при поддержке PASHA Holding

Как уже сообщалось ранее, 7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага в Шуше.

Как известно, под руководством Ильхама Алиева на освобожденных территориях реализуется программа по возрождению культурного наследия Карабаха. В рамках этой деятельности Фонд Гейдара Алиева претворяет в жизнь в Шуше проекты по восстановлению исторических и культурных памятников.

Проводятся активные работы по восстановлению разрушенных армянским оккупационным режимом мечетей Ашагы Говхар Ага, Юхары Говхар Ага и Саатлы. Все три мечети включены в список историко-культурных памятников государственного значения. Сразу после окончания Отечественной войны эксперты из Азербайджана, Австрии, Италии, Латвии и Турции провели в этих мечетях оценочные работы и разработали проекты по восстановлению историко-религиозных памятников.