Россиянка обнаружила свое изнасилование в интернете

Инцидент произошел на вечеринке в квартире, куда девушку позвала подруга. Она сообщила, что присутствовать на вечеринке будут знакомые им парни и еще несколько человек.

Собравшаяся компания веселилась и распивала алкоголь. Ближе к ночи девушка почувствовала себя плохо, ушла в соседнюю комнату и уснула. Около пяти утра она проснулась и поняла, что находится в другой комнате. Но увидев своих друзей, ничего плохого не заподозрила. Попив воды, девушка вновь легла спать и проснулась только около полудня.

Москвичка собралась домой, провожать ее вызвались двое приятелей. Оказавшись дома, она обнаружила странные синяки у себя на коленях, но вспомнить, как они появились, не смогла, пишет "Московский комсомолец".

Позже, зайдя в соцсети, девушка увидела фотографии с прошедшей вечеринки, причем на некоторых из них она была в одном нижнем белье. После этого на глаза ей попался видеоролик, снятый в той самой квартире. В нем девушка увидела себя в момент полового акта с молодым человеком. Сообщается, что москвичка обратилась в правоохранительные органы и написала заявление об изнасиловании. Сейчас полиция ищет всех участников вечеринки.