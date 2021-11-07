Пашинян: «Армения – гарант обеспечения транспортного сообщения между Азербайджаном, Нахчываном и Турцией»

«Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации проделала большую работу, за что я ей очень благодарен, - заявил сегодня премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении. - С самого начала обсуждались вопросы открытия сообщения как по существующим дорогам, так и по автотрассам, которые предстоит построить».

По словам Пашиняна, в 9-м пункте трехстороннего Заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года указывается, что все транспортные и экономические коммуникации должны быть открыты для использования, и Армения является гарантом обеспечения транспортного сообщения между Нахчываном и Азербайджаном.