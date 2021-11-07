Пашинян: «Армения – гарант обеспечения транспортного сообщения между Азербайджаном, Нахчываном и Турцией»
«Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации проделала большую работу, за что я ей очень благодарен, - заявил сегодня премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении. - С самого начала обсуждались вопросы открытия сообщения как по существующим дорогам, так и по автотрассам, которые предстоит построить».
По словам Пашиняна, в 9-м пункте трехстороннего Заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года указывается, что все транспортные и экономические коммуникации должны быть открыты для использования, и Армения является гарантом обеспечения транспортного сообщения между Нахчываном и Азербайджаном.
«В то же время, - почеркнул премьер-министр РА, - соглашаясь, что Азербайджан должен получить возможность общаться с Нахчываном и, соответственно, с Турцией посредством дорог, пролегающих через территорию Армении, наша страна также должна иметь возможность общаться с Россией и Ираном, используя дороги на территории Азербайджана».
Пашинян отметил в интервью, что рабочая группа уже разработала возможные маршруты. В частности, речь идет об участках Иджеван-Казах, Берд-Товуз, Ангегакоч-Биченек, Горадиз-Ерасх и Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх.
«По нашему мнению, и железную дорогу, и автомобильную трассу по маршруту Ерасх-Ордубад-Мегри-Горадиз каждая сторона должна построить на своей территории, - подчеркнул Никол Пашинян. – Прописано также, что на пограничных участках трасс должны быть обустроены таможенные, паспортные и фитосанитарные пункты. Следующий этап работы – обсуждение предложений рабочей группы. Одним словом, идет рабочий процесс, в котором не все гладко, есть определенные трудности, возникает немало технических вопросов… Но думаю, основные проблемы, которые нам предстоит совместно преодолеть, лежат в политической плоскости».