Шесть городов мира, которые могут уйти под воду до 2030 года

"Хотя голландцы овладели наукой защиты от наводнений, похоже, что этот город будет буквально на передовой глобального потепления и повышения уровня моря", - говорится в статье.

Перечень основывается на данных карты организации Climate Central, которая занимается изучением климата. Как сообщает издание, опасность грозит таким городам, как Амстердам, Басра, Новый Орлеан, Венеция, Хошимин и Калькутта.

Газета India Times составила список городов мира, которые из-за глобального потепления могут уйти под воду до 2030 года, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Иракский порт Басра расположен на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Город находится в заболоченной местности, поэтому к концу десятилетия может оказаться частично или полностью под водой.

У американского Нового Орлеана уже есть система дамб, защищающих его от затопления, но даже в этом случае местным властям нужно сделать гораздо больше, чтобы увидеть следующее десятилетие.

Венеция, расположенная на 118 островах в Адриатическом море, погружается под воду на два миллиметра в год. "Если вы хотите увидеть всю красоту и великолепие венецианской архитектуры, лучше сделать это в ближайшем будущем, прежде чем ее затопит", - советует издание.

Восточная часть вьетнамского Хошимина рядом с рекой Меконг находится под угрозой из-за повышения уровня воды. Даже если он уцелеет, жить там будет опасно из-за частых штормов и наводнений, утверждается в статье.

До 2030 года может затопить и Калькутту - второй по площади и четвертый по населению город в Индии. Из-за изменения климата городу в дельте Ганга грозит сильное наводнение.

Ранее ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию. Это необходимо для того, чтобы смягчить последствия глобального потепления.