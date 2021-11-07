Шесть городов мира, которые могут уйти под воду до 2030 года
Газета India Times составила список городов мира, которые из-за глобального потепления могут уйти под воду до 2030 года, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Перечень основывается на данных карты организации Climate Central, которая занимается изучением климата. Как сообщает издание, опасность грозит таким городам, как Амстердам, Басра, Новый Орлеан, Венеция, Хошимин и Калькутта.
"Хотя голландцы овладели наукой защиты от наводнений, похоже, что этот город будет буквально на передовой глобального потепления и повышения уровня моря", - говорится в статье.
Иракский порт Басра расположен на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Город находится в заболоченной местности, поэтому к концу десятилетия может оказаться частично или полностью под водой.
У американского Нового Орлеана уже есть система дамб, защищающих его от затопления, но даже в этом случае местным властям нужно сделать гораздо больше, чтобы увидеть следующее десятилетие.
Венеция, расположенная на 118 островах в Адриатическом море, погружается под воду на два миллиметра в год. "Если вы хотите увидеть всю красоту и великолепие венецианской архитектуры, лучше сделать это в ближайшем будущем, прежде чем ее затопит", - советует издание.
Восточная часть вьетнамского Хошимина рядом с рекой Меконг находится под угрозой из-за повышения уровня воды. Даже если он уцелеет, жить там будет опасно из-за частых штормов и наводнений, утверждается в статье.
До 2030 года может затопить и Калькутту - второй по площади и четвертый по населению город в Индии. Из-за изменения климата городу в дельте Ганга грозит сильное наводнение.
Ранее ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию. Это необходимо для того, чтобы смягчить последствия глобального потепления.