Завербованный Орхан Асадов пошел убивать израильских бизнесменов

Ранее haqqin.az писал о том, что Орхан Асадов был арестован кипрскими правоохранителями на основании информации, представленной израильским «Моссадом». В списке целей киллера был израильский миллиардер Тедди Саги, гражданин Кипра.

Греческие СМИ обнародовали имя 38-летнего азербайджанца, арестованного по подозрению в организации убийства израильских бизнесменов на Кипре.

Кипрские СМИ отмечают, что азербайджанец планировал убийство в общей сложности пяти израильтян. В ходе расследования были арестованы его сообщники - четверо граждан Пакистана и один житель Кипра ливанского происхождения.

Местная полиция собрала достаточно улик и доказательств того, что арестованные пакистанцы имели тесную связь с организацией «Хезболла». Ранее Израиль заявил, что действия группы Орхана Асадова на Кипре координировали иранские спецслужбы.

В настоящее время кипрская полиция совместно со своими израильскими коллегами продолжает расследование с целью расширения доказательной базы причастности Ирана к подготовке убийства израильских бизнесменов.