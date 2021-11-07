В Германии неонацисты напали на юношу из Азербайджана

В немецком Нойбрандербурге неонацисты напали на юношу из Азербайджана и его друга, пишут немецкие СМИ.

Согласно информации, 18-летний азербайджанец в 8:30 утра направлялся в супермаркет, расположенный на Хохштрассе. В это время к нему сзади подошли двое неизвестных с собакой и начали оскорблять юношу. Молодой человек пытался убежать, но злоумышленники натравили на него собаку.

В этот момент появился друг потерпевшего, 17-летний гражданин Азербайджана, который пытался заступиться за него. Неонацисты пустили в ход перцовый балончик и скрылись с места преступления.

К расследованию инцидента подключились сотрудники Инспекции уголовной полиции Нойбрандербурга. В настоящее время полиция разыскивает преступников. В правоохранительных органах Германии не скрывают своей обеспокоенности по поводу участившихся случаев нападения неонацистов на иностранцев.