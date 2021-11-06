Пашинян рассказал о трусости и лжи в армянской армии

"Разрыв между заявлениями и действительностью, когда Совбезу докладывается, что армия в состоянии удерживать передний край по принципу «ни шагу назад», но на деле этого не происходит", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

Пашинян подчеркнул, что в сфере армейского строительства были фундаментальные проблемы. «Как происходило развитие армии, как формировался военный бюджет, как он тратился? Это очень важные вопросы, которые предопределили операции на театре военных действий. Разрыв между заявлениями и действительностью, когда Совбезу докладывается, что армия в состоянии удерживать передний край по принципу «ни шагу назад», но на деле этого не происходит», - сказал он.