Пашинян рассказал о трусости и лжи в армянской армии
"Разрыв между заявлениями и действительностью, когда Совбезу докладывается, что армия в состоянии удерживать передний край по принципу «ни шагу назад», но на деле этого не происходит", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.
Пашинян подчеркнул, что в сфере армейского строительства были фундаментальные проблемы. «Как происходило развитие армии, как формировался военный бюджет, как он тратился? Это очень важные вопросы, которые предопределили операции на театре военных действий. Разрыв между заявлениями и действительностью, когда Совбезу докладывается, что армия в состоянии удерживать передний край по принципу «ни шагу назад», но на деле этого не происходит», - сказал он.
Как отметил армянский премьер, сегодня около 40 обвиняемых по делам, связанным с армией, арестованных около 10.
Отметим, ранее Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте, отвечая на вопрос лидера фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна, заявил, что по фактам дезертирства в Армении возбуждено свыше 10 тысяч дел.