Премьер Ирака заявил, что знает, кто стоит за покушением на него
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил, что ему известны организаторы покушения, которые направили беспилотник со взрывчаткой на его дом, передает РИА Новости.
Первоначально телеканал Al Arabia сообщил, что аль-Каземи получил ранения и его доставили в больницу, но иракские органы безопасности заявили, что премьер не пострадал. Позже сам аль-Каземи подтвердил в Twitter, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, которое ссылается на источник в органах безопасности, при покушении на премьера пострадали трое охранников.
"Мы будем преследовать тех, кто совершил покушение, мы хорошо знаем, кто они, и разоблачим. Рука правосудия дотянется до убийц офицера национальной разведывательной службы Ирака полковника Небраса Фармана", - сказал аль-Каземи, выступая перед экстренным заседанием правительства Ирака после нападения на его резиденцию.
Иракский премьер сообщил, что попытка подорвать его дом "прямой наводкой" с помощью беспилотника была совершена минувшей ночью, но это не отражает желание иракцев поквитаться с ним.