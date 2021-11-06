Премьер Ирака заявил, что знает, кто стоит за покушением на него

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил, что ему известны организаторы покушения, которые направили беспилотник со взрывчаткой на его дом, передает РИА Новости.

Первоначально телеканал Al Arabia сообщил, что аль-Каземи получил ранения и его доставили в больницу, но иракские органы безопасности заявили, что премьер не пострадал. Позже сам аль-Каземи подтвердил в Twitter, что с ним все в порядке. По данным агентства Shafaq, которое ссылается на источник в органах безопасности, при покушении на премьера пострадали трое охранников.