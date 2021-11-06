Солнце, море и война: туристам начали предлагать туры в Сирию
Помочь «нормализовать международные отношения с кровавым режимом» помогают европейские турфирмы, которые возобновляют туры в Сирию - страну, где все еще идет война. Таких турфирм, как сообщает Deutsche Welle, несколько.
«Библейские города, древние культуры и аппетитные деликатесы» предложила туристам находящаяся в Берлине компания с отчасти говорящим названием Soviet Tours, ранее специализировавшаяся, кстати, на турах по России и «постсоветскому пространству». «После многих лет разоренной гражданской войной Сирия постепенно начинает возвращаться к уровню нормальной жизни, невиданному годами», - добавляет другая берлинская компания Rocky Road Travel. Все они планируют «перезапустить» туры в Сирию в 2022, утверждая, что целевая аудитория найдётся – туристам «определенно любопытно, и они явно готовы увидеть страну своими глазами… независимо от заголовков и риторики». При этом, как добавляет издание, немецкие турфирмы не одиноки - британская Lupine Travel и Untamed Borders также добавили туры в Сирию в 2022 году. А французская Clio, «дислоцирующаяся» в Париже, уже возила туристов в Сирию в 2019 и в 2022 намерена повторить. Также издание заявляет, что туристические визы в Сирию доступны для групповых поездок с 2018 года, и ряд китайских и российских туроператоров ранее рекламировали поездки туда.
«Удовольствие» при этом не из дешевых: групповые туры в Сирию стоят около 2000 евро за девятидневное путешествие – причем без перелёта. Европейские туристы прилетают в открытый им Бейрут (Ливан), а далее переезжают через границу в районы, контролируемые сирийским правительством, и направляются в Дамаск, Алеппо, Хомс и сирийское побережье. При этом турфирмы заверяют, что все посещаемые районы находятся далеко от зон военных действий. Как не забывает подчеркнуть Deutsche Welle, на своих веб-сайтах все туроператоры настаивают на том, что то, что они делают, «не является политическим».
Издание также напоминает, что до начала гражданской войны в 2011 году туризм составлял до 10% валового внутреннего продукта Сирии и в год страна принимала более 10 миллионов человек, «получая» около 6,3 миллиарда долларов. Возвращение туристов в страну, кстати, фиксировали с 2016 года, а в 2019 году их число составило 2,42 миллиона. Далее немецкое издание подсчитало, что если каждый тур из Германии от двух вышеупомянутых агентств будет распродан и в следующем году будет задействовано от восьми до 20 человек на поездку, это не составит более 400 человек за весь 2022 год.