Солнце, море и война: туристам начали предлагать туры в Сирию

Помочь «нормализовать международные отношения с кровавым режимом» помогают европейские турфирмы, которые возобновляют туры в Сирию - страну, где все еще идет война. Таких турфирм, как сообщает Deutsche Welle, несколько.

«Библейские города, древние культуры и аппетитные деликатесы» предложила туристам находящаяся в Берлине компания с отчасти говорящим названием Soviet Tours, ранее специализировавшаяся, кстати, на турах по России и «постсоветскому пространству». «После многих лет разоренной гражданской войной Сирия постепенно начинает возвращаться к уровню нормальной жизни, невиданному годами», - добавляет другая берлинская компания Rocky Road Travel. Все они планируют «перезапустить» туры в Сирию в 2022, утверждая, что целевая аудитория найдётся – туристам «определенно любопытно, и они явно готовы увидеть страну своими глазами… независимо от заголовков и риторики». При этом, как добавляет издание, немецкие турфирмы не одиноки - британская Lupine Travel и Untamed Borders также добавили туры в Сирию в 2022 году. А французская Clio, «дислоцирующаяся» в Париже, уже возила туристов в Сирию в 2019 и в 2022 намерена повторить. Также издание заявляет, что туристические визы в Сирию доступны для групповых поездок с 2018 года, и ряд китайских и российских туроператоров ранее рекламировали поездки туда.