В мире количество заболевших коронавирусом превысило четверть миллиарда
В мире количество заболевших коронавирусом превысило 250 млн и составляет 250 379 457 человек. Умерли 5 062 355 жителей планеты, сообщает Университет Джона Хопкинса.
Страны-лидеры по числу заразившихся COVID-19:
- США: заразились 47 313 412, умерли 775 095.
- Индия: заразились 34 354 966, умерли 460 787.
- Бразилия: заразились 21 874 324, умерли 609 417.
В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 2 631 новый случай заражения коронавирусом, 1 989 человек выздоровели, 28 - скончались.