В связи с миграционным кризисом на востоке границ Евросоюза, Ирак потребовал от Беларуси закрыть консульства в Багдаде и Ирбиле.

Закрытие двух консульств Беларуси в Ираке имеет целью предотвращения эмиграции курдов и иракцев через Минск в страны Европейского союза. С мачт уже спущены красно-зеленые флаги Беларуси.

Как информирует портал Rudaw.net, базирующийся в Ирбиле, о закрытии дипломатических представительств Беларуси сообщил почетный консул в Курдистане Фуад Хамад.

О закрытии консульств написал в общественных медиа и вице-министр министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньски, проинформировав о благодарности, которые направил вице-шефу иракского МИДа Назира аль-Кайраллаха. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Салих Шейх Ахмед, глава туристической фирмы из иракского Курдистана признал в разговоре с порталом, что Беларусь, которая никогда до этого не была туристическим направлением, после открытия своих границ и облегчении режима получения виз стала для мигрантов буквально желанными воротами в Западную Европу.