Ирак потребовал у Беларуси закрыть два консульства наш обзор
В связи с миграционным кризисом на востоке границ Евросоюза, Ирак потребовал от Беларуси закрыть консульства в Багдаде и Ирбиле.
Закрытие двух консульств Беларуси в Ираке имеет целью предотвращения эмиграции курдов и иракцев через Минск в страны Европейского союза. С мачт уже спущены красно-зеленые флаги Беларуси.
Как информирует портал Rudaw.net, базирующийся в Ирбиле, о закрытии дипломатических представительств Беларуси сообщил почетный консул в Курдистане Фуад Хамад.
О закрытии консульств написал в общественных медиа и вице-министр министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньски, проинформировав о благодарности, которые направил вице-шефу иракского МИДа Назира аль-Кайраллаха. Об этом пишет Rzeczpospolita.
Салих Шейх Ахмед, глава туристической фирмы из иракского Курдистана признал в разговоре с порталом, что Беларусь, которая никогда до этого не была туристическим направлением, после открытия своих границ и облегчении режима получения виз стала для мигрантов буквально желанными воротами в Западную Европу.
С.Ш.Ахмед поведал, что чаще всего визу запрашивали молодые люди в возрасте 17-22 лет, езиды и жители сельских районов. Понятно, что такие «туристы» рванули в Европу не для того, чтобы любоваться красотами Парижа или Брюсселя.
Согласно Summit Foundation for Refugee and Displace Affairs, в этом году около 37 тысяч иракцев покинуло свою страну таким «неофициальным» образом.
«Польский парламент в этом месяце одобрил решение, которое дает право пограничной охране выталкивать мигрантов назад, возвращая их через границу, что потенциально является нарушением международного права. Это один из соседей Беларуси, который укрепляет свои границы, чтобы сдержать миграцию», - пишет Rudaw.net.
Подобная тактика сдерживания нелегалов применяется и на границе Латвии и Литвы с Беларусью. Правда, о нарушении права пока что говорят общественные правозащитные организации. Есть информация, что группы иракцев белорусские власти начали сажать на самолеты и отправлять назад, в Ирак.
Правда, пока о разрешении кризиса на этом участке границ Евросоюза говорить рано.