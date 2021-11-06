Отдел экономики 02:51

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) внимательно следит за процессами в регионах и более отдаленных от Европы. Специалисты банка публикуют прогнозы на основе текущих тенденций развития отраслей народного хозяйства государств. Новый прогноз для Узбекистана гласит, что внутренний валовой продукт этой страны в 2021 году вырастет на 6,8 процента, а грядущий год принесет подъем на 6 процентов. Как утверждают эксперты ЕБРР, такая скорость восстановления экономики Узбекистана от последствий пандемии делает ее самой быстрорастущей в Центральной Азии. А ведь еще в июне они же давали прогноз на рост ВВП в 5,6 процента.

Экономисты объясняют такой подъем главным фактором — увеличением частного потребления. Второй фактор — инвестиционные вложения в инфраструктуру. Не последнюю роль играют и денежные вливания из-за границы — переводы гастарбайтеров, сотни тысяч которых трудятся на чужбине и таким образом поддерживают свои семьи, оставшиеся в стране. Только за первые 8 месяцев текущего года объем денег, поступивших от них в Узбекистан, возрос на внушительные 35 процентов. В Узбекистане, согласно данным ЕБРР, росла и сфера услуг — по сравнению с 2020-м ее объем увеличился на 19,5 процента. Промышленное производство выросло на 9 процентов, а сельскохозяйственное — на 4,2 процента. Узбекистан, как и некоторые другие бывшие советские республики, год за годом подвержен заметной инфляции. Но меры, принимаемые правительством этой страны дали свой результат — она здесь уменьшилась с 11,1 процента в годовом исчислении в декабре 2020 года до 10,8 на октябрь 2021-го. Европейский банк реконструкции и развития скорректировал свои прогнозы в целом для Центральной Азии в положительную сторону. По мнению его экспертов, в 2021-2022 годах экономика стран региона поднимется соответственно на 4,9 и 4,8 процента. Это, как ожидается, произойдет из-за повышения цен на сырье и восстановления потока денежных переводов. В то же время, специалисты банка говорят с осторожностью о возможности пересмотра прогноза «в связи с неопределенностями, связанными с Covid-19, потенциальным возобновлением международного туризма и колебаниями в геополитической ситуации в Центральной Азии», - так пишут авторы в отчете «Региональные экономические перспективы». Там же говорится, что в будущем возможны риски из-за ускоряющейся инфляции — в сентябре ее показатели в регионе превысили уровни конца допандемийного 2019 года. Причиной авторы документа называют рост цен на сырье и энергоносители, а также сохраняющиеся проблемы в сфере логистики и ослабление национальных валют. Узбекистан как пример экономической стабильности для соседей наглядно показывает верность курса президента Шавката Мирзиёева, нацеленного на последовательные масштабные реформы.