Узбекистан объявлен лидером роста экономики в Центральной Азии… Инвестирует и Турция наш обзор
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) внимательно следит за процессами в регионах и более отдаленных от Европы. Специалисты банка публикуют прогнозы на основе текущих тенденций развития отраслей народного хозяйства государств.
Новый прогноз для Узбекистана гласит, что внутренний валовой продукт этой страны в 2021 году вырастет на 6,8 процента, а грядущий год принесет подъем на 6 процентов.
Как утверждают эксперты ЕБРР, такая скорость восстановления экономики Узбекистана от последствий пандемии делает ее самой быстрорастущей в Центральной Азии. А ведь еще в июне они же давали прогноз на рост ВВП в 5,6 процента.
Экономисты объясняют такой подъем главным фактором — увеличением частного потребления. Второй фактор — инвестиционные вложения в инфраструктуру. Не последнюю роль играют и денежные вливания из-за границы — переводы гастарбайтеров, сотни тысяч которых трудятся на чужбине и таким образом поддерживают свои семьи, оставшиеся в стране. Только за первые 8 месяцев текущего года объем денег, поступивших от них в Узбекистан, возрос на внушительные 35 процентов.
В Узбекистане, согласно данным ЕБРР, росла и сфера услуг — по сравнению с 2020-м ее объем увеличился на 19,5 процента. Промышленное производство выросло на 9 процентов, а сельскохозяйственное — на 4,2 процента. Узбекистан, как и некоторые другие бывшие советские республики, год за годом подвержен заметной инфляции. Но меры, принимаемые правительством этой страны дали свой результат — она здесь уменьшилась с 11,1 процента в годовом исчислении в декабре 2020 года до 10,8 на октябрь 2021-го.
Европейский банк реконструкции и развития скорректировал свои прогнозы в целом для Центральной Азии в положительную сторону. По мнению его экспертов, в 2021-2022 годах экономика стран региона поднимется соответственно на 4,9 и 4,8 процента. Это, как ожидается, произойдет из-за повышения цен на сырье и восстановления потока денежных переводов.
В то же время, специалисты банка говорят с осторожностью о возможности пересмотра прогноза «в связи с неопределенностями, связанными с Covid-19, потенциальным возобновлением международного туризма и колебаниями в геополитической ситуации в Центральной Азии», - так пишут авторы в отчете «Региональные экономические перспективы».
Там же говорится, что в будущем возможны риски из-за ускоряющейся инфляции — в сентябре ее показатели в регионе превысили уровни конца допандемийного 2019 года. Причиной авторы документа называют рост цен на сырье и энергоносители, а также сохраняющиеся проблемы в сфере логистики и ослабление национальных валют.
Узбекистан как пример экономической стабильности для соседей наглядно показывает верность курса президента Шавката Мирзиёева, нацеленного на последовательные масштабные реформы.
Кстати, Узбекистан расширяет сотрудничество не только с соседями по региону. Важным партнером Ташкент считает дружественную Турцию. Инвестиции оттуда касаются актуальной энергетической сферы.
Так, недавно турецкая компания Calik Energy победила в тендере на право стать генеральным подрядчиком в рамках проекта по строительству двух газотурбинных установок мощностью по 32 мегаватта на Ташкентской ТЭЦ «под ключ».
На прошедшей неделе был подписан контракт между Toshkent issiqlikelektrmarkazi (Ташкентская ТЭЦ) и Calik Energy.
Стоимость проекта, включающего поставку оборудования, проектирование объекта, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию, составит более 109 миллионов долларов США. Интересно, что частью инвестиций в 81 миллион долларов являются вложения японского агентства JICA, около 13 миллионов — доля Республики Узбекистан, а 15 с половиной миллионов — собственные средства ТЭЦ. Отмечается, что с вводом в действие мощностей двух турбин так называемая генерирующая мощность Ташкентской ТЭЦ увеличится на 64 мегаватта. Но это не самое главное: за счет высокоэкономичных технологий будет сэкономлено 219 тысяч кубометров природного газа, а загрязняющие выбросы в окружающую среду снизятся более чем на 200 тонн.
Другая турецкая компания Aksa Energy построит в Узбекистане новую газовую электростанцию комбинированного типа (с газовой и паровой турбиной) мощностью 240 мегаватт. Заметим, что Aksa Energy – один из мировых лидеров на рынке производства электростанций. Экспорт ее продукции имеет адресатов в 165 странах.
В Узбекистане, самом обладающем немалыми природными ресурсами, все же понимают, что инвестиции дают серьезный толчок развитию экономики, и делают в последнее время все, чтобы страна стала еще более привлекательной для зарубежных инвесторов.