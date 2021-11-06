Узбекистан объявлен лидером роста экономики в Центральной Азии… Инвестирует и Турция наш обзор

Отдел экономики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) внимательно следит за процессами в регионах и более отдаленных от Европы. Специалисты банка публикуют прогнозы на основе текущих тенденций развития отраслей народного хозяйства государств.

Новый прогноз для Узбекистана гласит, что внутренний валовой продукт этой страны в 2021 году вырастет на 6,8 процента, а грядущий год принесет подъем на 6 процентов.

Как утверждают эксперты ЕБРР, такая скорость восстановления экономики Узбекистана от последствий пандемии делает ее самой быстрорастущей в Центральной Азии. А ведь еще в июне они же давали прогноз на рост ВВП в 5,6 процента.

По оценкам ЕБРР, экономика Узбекистана - самая быстрорастущая в Центральной Азии

Экономисты объясняют такой подъем главным фактором — увеличением частного потребления. Второй фактор — инвестиционные вложения в инфраструктуру. Не последнюю роль играют и денежные вливания из-за границы — переводы гастарбайтеров, сотни тысяч которых трудятся на чужбине и таким образом поддерживают свои семьи, оставшиеся в стране. Только за первые 8 месяцев текущего года объем денег, поступивших от них в Узбекистан, возрос на внушительные 35 процентов.

В Узбекистане, согласно данным ЕБРР, росла и сфера услуг — по сравнению с 2020-м ее объем увеличился на 19,5 процента. Промышленное производство выросло на 9 процентов, а сельскохозяйственное — на 4,2 процента. Узбекистан, как и некоторые другие бывшие советские республики, год за годом подвержен заметной инфляции. Но меры, принимаемые правительством этой страны дали свой результат — она здесь уменьшилась с 11,1 процента в годовом исчислении в декабре 2020 года до 10,8 на октябрь 2021-го.

Европейский банк реконструкции и развития скорректировал свои прогнозы в целом для Центральной Азии в положительную сторону. По мнению его экспертов, в 2021-2022 годах экономика стран региона поднимется соответственно на 4,9 и 4,8 процента. Это, как ожидается, произойдет из-за повышения цен на сырье и восстановления потока денежных переводов.

В то же время, специалисты банка говорят с осторожностью о возможности пересмотра прогноза «в связи с неопределенностями, связанными с Covid-19, потенциальным возобновлением международного туризма и колебаниями в геополитической ситуации в Центральной Азии», - так пишут авторы в отчете «Региональные экономические перспективы».

Там же говорится, что в будущем возможны риски из-за ускоряющейся инфляции — в сентябре ее показатели в регионе превысили уровни конца допандемийного 2019 года. Причиной авторы документа называют рост цен на сырье и энергоносители, а также сохраняющиеся проблемы в сфере логистики и ослабление национальных валют.

Узбекистан как пример экономической стабильности для соседей наглядно показывает верность курса президента Шавката Мирзиёева, нацеленного на последовательные масштабные реформы.

Мирзиёев обеспечил исторический прорыв

Кстати, Узбекистан расширяет сотрудничество не только с соседями по региону. Важным партнером Ташкент считает дружественную Турцию. Инвестиции оттуда касаются актуальной энергетической сферы.

Так, недавно турецкая компания Calik Energy победила в тендере на право стать генеральным подрядчиком в рамках проекта по строительству двух газотурбинных установок мощностью по 32 мегаватта на Ташкентской ТЭЦ «под ключ».

На прошедшей неделе был подписан контракт между Toshkent issiqlikelektrmarkazi (Ташкентская ТЭЦ) и Calik Energy.

Стоимость проекта, включающего поставку оборудования, проектирование объекта, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию, составит более 109 миллионов долларов США. Интересно, что частью инвестиций в 81 миллион долларов являются вложения японского агентства JICA, около 13 миллионов — доля Республики Узбекистан, а 15 с половиной миллионов — собственные средства ТЭЦ. Отмечается, что с вводом в действие мощностей двух турбин так называемая генерирующая мощность Ташкентской ТЭЦ увеличится на 64 мегаватта. Но это не самое главное: за счет высокоэкономичных технологий будет сэкономлено 219 тысяч кубометров природного газа, а загрязняющие выбросы в окружающую среду снизятся более чем на 200 тонн.

Другая турецкая компания Aksa Energy построит в Узбекистане новую газовую электростанцию комбинированного типа (с газовой и паровой турбиной) мощностью 240 мегаватт. Заметим, что Aksa Energy – один из мировых лидеров на рынке производства электростанций. Экспорт ее продукции имеет адресатов в 165 странах.

В Узбекистане, самом обладающем немалыми природными ресурсами, все же понимают, что инвестиции дают серьезный толчок развитию экономики, и делают в последнее время все, чтобы страна стала еще более привлекательной для зарубежных инвесторов.