День Победы в Азербайджане: заявление МИД

В заявлении говорится: "...В результате Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 г. в ответ на провокацию и очередную военную агрессию со стороны Армении и длившейся 44 дня, Азербайджан освободил от оккупации свои земли; согласно требованиям соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также многочисленных решений и постановлений других международных организаций, была обеспечена территориальная целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ, были восстановлены права около одного миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев жить в родных домах ".

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отмечает, что по результатам 44 дней боевых действий под руководством Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева азербайджанская армия освободила из-под пяты захватчиков более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша, которая занимает особое место в истории и культуре азербайджанского народа.

"На основе Трёхстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, был положен конец боевым действиям, а Армения, признав собственное поражение, вывела свои вооружённые силы из Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. Таким образом, конфликт нашёл своё разрешение военно-политическим путём", - отмечает МИД Азербайджана

После войны перед Азербайджаном встала важная задача по восстановлению и возрождению освобождённых территорий, обезвреживанию их от мин. В центре внимания этой деятельности находится обеспечение безопасного и достойного возвращения в свои дома азербайджанских вынужденных переселенцев, фундаментальные права которых нарушались на протяжении десятилетий. В данном процессе, требующем времени, финансовых ресурсов и серьёзных усилий, Азербайджан не одинок, дружественные страны и страны-партнёры вместе с нами участвуют в возрождении освобожденных территорий. В ближайшие годы мы станем свидетелями возвращения первых вынужденных переселенцев в свои дома", - отмечается в заявлении.

МИД республики обращает внимание на то, что в настоящее время Азербайджан предпринял шаги по расследованию незаконной деятельности Армении, осуществлявшейся в рамках ее почти 30-летней политики агрессии, нарушений международного права, военных преступлений, в том числе урбицида, культуроцида и экоцида, и привлечению виновных в этих нарушениях к ответу перед международным правосудием.

Также подчеркивается, что эти шаги будут продолжены на последующем этапе: "Наказание виновных представляет особое значение с точки зрения обеспечения справедливости и предотвращения рецидивов подобных преступлений в будущем".

Далее в обращении говорится, что с устранением фактора оккупации своих территорий Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ. Для обеспечения будущего мира и безопасности в регионе на данном этапе важно в полной мере исполнить положения трёхсторонних заявлений, и Азербайджан ожидает, что Армения адекватно отреагирует на предпринятые им шаги в этом направлении".

Подчеркивается, что с завершением конфликта на Южном Кавказе возникли новые реалии, и всем следует принять эти реалии: "Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и выдвижением незаконных и необоснованных территориальных претензий к соседям. Международное сообщество должно сыграть позитивную роль в этом ключе и призвать Армению осознать, что альтернативы миру не существует. Следует положить конец попыткам прямо или косвенно поддержать реваншизм в Армении и вооружить её", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.