«Дорогая Шуша, мы вернулись» праздничное видео Минобороны
Министерство обороны Азербайджана выпустило видеоролик, посвященный годовщине освобождения города Шуша от армянской оккупации. Представляем вашему вниманию этот видеоматериал.
Министерство обороны Азербайджана выпустило видеоролик, посвященный годовщине освобождения города Шуша от армянской оккупации. Представляем вашему вниманию этот видеоматериал.
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