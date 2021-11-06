Каменные головы Афродиты и Диониса археологи нашли в Турции
В Турции нашли головы скульптурных изображений древнегреческих богов, насчитывающие не менее пять тысяч лет, сообщает Greek Reporter.
Согласно информации, археологи в ходе раскопок в русле ручья обнаружили головы древнегреческих богов Афродиты и Диониса на территории древнего города Айзаной.
Сообщается, что тела статуй были найдены еще в ходе предыдущих раскопок. Теперь же ученые откопали головы, искусно вырезанные из известняка примерно пять тысяч лет назад.
По словам координатора раскопок, археолога Гохана Коскуна из турецкого Университета Думлупынара, обнаруженные артефакты очень важны для дальнейших исследований.
Он отметил, что данные артефакты демонстрируют долгое время существования политеистической культуры древней Греции, не потерявшей своего значения в римскую эпоху.
Отмечается, что пока неясно, по какой причине скульптуры богини красоты и бога виноделия пострадали. Археологи считают, что на этом месте могла располагаться мастерская по изготовлению скульптур или оздоровительные комплексы. На такую мысль экспертов натолкнула находка, обнаруженная в августе. Тогда было объявлено об извлеченной из земли части статуи древнегреческой богини здоровья и чистоты Гигиеи.