Каменные головы Афродиты и Диониса археологи нашли в Турции

В Турции нашли головы скульптурных изображений древнегреческих богов, насчитывающие не менее пять тысяч лет, сообщает Greek Reporter.

Согласно информации, археологи в ходе раскопок в русле ручья обнаружили головы древнегреческих богов Афродиты и Диониса на территории древнего города Айзаной.

Сообщается, что тела статуй были найдены еще в ходе предыдущих раскопок. Теперь же ученые откопали головы, искусно вырезанные из известняка примерно пять тысяч лет назад.