Мировые цены на нефть растут

На фоне высокого спроса и решении ОПЕК+ придерживаться запланированного увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в день, мировые цены на нефть демонстрируют рост, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent возросла на 1,11% — до $83,66 за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI также подорожали на 1,23% — до $82,27 за баррель.

Как передает газета Wall Street Journal, аналитики ANZ, считают, что государственный поставщик нефти Саудовской Аравии Saudi Aramco повысил официальные отпускные цены на декабрь для своих клиентов во всех регионах, что является признаком высокого спроса.