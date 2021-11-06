Мехрибан Алиева: «Каждый азербайджанец ждал Победу...»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

В публикации говорится: «Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с первой годовщиной славной Победы, завоеванной в Отечественной войне.

Сложно выразить словами все чувства и эмоции, живущие в наших сердцах и дарованные нам Всевышним. Каждый азербайджанец ждал Победу, каждый азербайджанец по праву гордится этой Победой!

В этот знаменательный день хочу выразить безграничную благодарность Вооруженным силам Азербайджанской Республики, нашим героическим солдатам и офицерам, бесстрашному Президенту, который всегда держит свое слово.

Да упокоит Аллах души наших незабвенных шехидов. Склоняю голову перед матерями и отцами, вырастившими героев, готовых отдать жизнь за Родину.

Азербайджанский народ, живи вечно с высоко поднятой головой! Все мы вместе прошли тернистый, трудный, но славный путь – путь к великой Победе! Как народ-победитель священный долг каждого из нас защищать независимый Азербайджан и наше единство. Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и нашу Родину!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN».