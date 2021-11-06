Видеосюжет от СГБ ко Дню Победы видео

Служба государственной безопасности Азербайджана подготовила видеоролик, посвященный Дню Победы, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт ведомства. Представляем вашему вниманию этот видеоматериал.