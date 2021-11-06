Продолжаются контрольно-профилактические мероприятия сотрудников районного отделения полиции Шушинского района и соответствующих структур по очистке территории города Шуша от боеприпасов и снарядов, брошенных армянскими вооруженными формированиями в результате их бегства из города в последние дни Отечественной войны.

Как сообщили haqqin.az в МВД, в результате проведенных за последний год мероприятий на территории города и окрестных сел было обнаружено значительное количество оружия, взрывчатых веществ и других боеприпасов. В частности, сотрудниками районного отделения полиции было обнаружено 5 мин, 31 автомат, 4 пулемета, 6 гранатометов, 207 гранат и других взрывчатых веществ, 78 снарядов различных типов, 19 управляемых ракетных систем “Фогот”, более 45 тыс. патронов различного калибра и других боеприпасов.

Кроме того, в результате мероприятий, проведенных отделом полиции Шушинского района в селе Дашалты, было уничтожено 2437 растений конопли весом более 1 тонны 600 килограммов.