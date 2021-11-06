300 единиц антител защитят от «дельты» заявление российского ученого
300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".
Сообщается, что исследования проводились Национальным исследовательский центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вместе с департаментом здравоохранения Москвы.
"Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичей”, - отметил Гинцбург.
Он добавил, что при меньшем количестве антител нужна вакцинация "Спутником Лайт". Если после данной вакцинации выработается 350-400 антител, можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника", рекомендует директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи.
"Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", - уверяет он.
Отмечается, что исследования проводились учеными всего мира для выяснения нижнего предела количества антител, после достижения которого возникает защита от COVID-19.