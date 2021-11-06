300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".

Сообщается, что исследования проводились Национальным исследовательский центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вместе с департаментом здравоохранения Москвы.

"Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичей”, - отметил Гинцбург.