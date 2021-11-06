Ассортимент, представленный в «Xurcun Chain of Boutiques», с момента открытия был безгранично широк, причем определенную органическую продукцию в Баку можно приобрести эксклюзивно именно в этой сети, где всё и всегда вкусно, натурально и качественно, что полностью оправдывает и утверждает слоган сети «Keyfiyətə vurğunuq» (Влюбленные в качество).

Создавая в 2015 году «Xurcun Chain of Boutiques», его основатель Вугар Магеррамов изначально заложил в философию бренда три основные составляющие - высокое качество, лучший вкус и натуральные органические продукты.

Органические продукты – единственный способ получить нужные для здоровья человека витамины, белки, углеводы и минеральные соли, а также защитить организм от вредоносных компонентов, содержащихся в современной пищевой продукции. Органика поднимает иммунитет и еще более повышает устойчивость к вредным воздействиям внешней среды, она полезна и вкусна, а вдобавок ко всему обеспечит вам отличное настроение и безупречное здоровье. Учитывая все эти факты, а также большой интерес покупателей к органической продукции, «Xurcun Chain of Boutiques» обновил и еще более расширил ассортимент представленных в сети органических и безглютеновых продуктов, о некоторых из которых читайте в материале далее.

Порошок матча – он содержит в три раза больше антиоксидантов, чем зеленый чай. Еще одно важное преимущество - высокий уровень кофеина, также порошок матча дополнительно содержит вещество под названием L-теанин, обеспечивающий более медленное и сбалансированное усвоение кофеина в организме.

Органическое масло какао – обладает мощным питательным свойством как с точки зрения еды, так и ухода за кожей благодаря содержащимся в нём насыщенным и ненасыщенным жирам, а при потреблении в качестве пищевого продукта способствует нормальному функционированию систем в организме.

Порошок асаи - его основные преимущества связаны с содержащимися в нем фенольными веществами, витаминами и минералами, он также богат кальцием и железом, помогает ежедневно удовлетворять потребность организма в необходимых минералах. В нем содержатся и следующие ценные минералы - медь, марганец, магний и цинк.

Кокосовый сахар - натуральный подсластитель, выступающий в качестве альтернативы белому сахару; он обретает актуальность как надежный подсластитель с более низким гликемическим индексом, чем белый сахар, обеспечивая более сбалансированное поглощение, вместо того, чтобы повышать уровень сахара в организме в момент его употребления. Поскольку он полностью изготовлен из фруктового экстракта, в его формуле содержатся ценные компоненты, содержащиеся в кокосовом орехе.

Черный чиа - семена чиа предпочитаются в диетах для похудения, они являются мощной альтернативой мясным продуктам в вегетарианской диете.

Белый киноа – содержит девять различных типов аминокислот, необходимых человеческому организму, но которые организм не может самостоятельно синтезировать; с точки зрения абсорбции в организме она растворяется быстрее, чем мясные продукты с одинаковыми свойствами. Она также не содержит холестерина.

Овсянка без глютена - может на длительное время заглушить чувство голода и предотвратить резкие колебания уровня сахара в крови при диетах и во время поста, ее регулярное потребление способствует нормальному функционированию пищеварительной системы, принося организму много пользы другими питательными комплексными компонентами.

Миндальная мука – миндаль на 21% состоит из белка, в то же время является богатым источником витаминов, минералов и полезных жирных кислот; благодаря всем этим ценным компонентам это питательное вещество входит в число самых идеальных натуральных продуктов для различных принятых практик питания.

Это лишь малая часть обновленного и расширенного ассортимента органических и безглютеновых продуктов, представленных в сети «Xurcun Chain of Boutiques», продавцы-консультанты которой всегда рады проконсультировать покупателей по тому или иному продукту, предоставив о нем и его полезных свойствах самую подробную информацию.

Напомним, «Xurcun Chain of Boutiques» выпустил специальные подарочные боксы, посвященные победе Азербайджана в Отечественной войне, каждый из которых отличается не только стильным дизайном, но и рассказывает об исторической победе Азербайджана в 44-дневной войне. «Xurcun Chain of Boutiques» поздравляет азербайджанский народ с первой годовщиной Победы, одержанной славной Азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, в результате чего был положен конец многолетней армянской оккупации и восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Специально к этой знаменательной дате брендом подготовлено поздравительное видео, просмотреть которое можно ниже.