«Отважные бойцы и шехиды, проявившие особый героизм в достижении славной победы, никогда не будут забыты», - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в Центре Гейдара Алиева перед концертом ансамбля «Мехтеран», посвященного Дню Победы.

По его словам, нельзя строить свое будущее на ненависти и злобе по отношению к другим. Это наконец должны осознать и в Ереване. Армения должна оставить в сторону вражду и нацелиться на будущее.

«Хвала Всевышнему, Карабах свободен. Оккупанты выдворены из Шуши, Физули, Джебраила, Губадлы, Зангилана, Агдама, Кельбаджара и Лачина. Вопреки всем вызовам азербайджанцы не были сломлены. Наши братья сказали несправедливости «хватит» и вернули свои земли», - сказал Акар.