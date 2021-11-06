Хулуси Акар «Это не просто победа над Арменией. Это торжество справедливости» фото, видео
«Отважные бойцы и шехиды, проявившие особый героизм в достижении славной победы, никогда не будут забыты», - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в Центре Гейдара Алиева перед концертом ансамбля «Мехтеран», посвященного Дню Победы.
По его словам, нельзя строить свое будущее на ненависти и злобе по отношению к другим. Это наконец должны осознать и в Ереване. Армения должна оставить в сторону вражду и нацелиться на будущее.
«Хвала Всевышнему, Карабах свободен. Оккупанты выдворены из Шуши, Физули, Джебраила, Губадлы, Зангилана, Агдама, Кельбаджара и Лачина. Вопреки всем вызовам азербайджанцы не были сломлены. Наши братья сказали несправедливости «хватит» и вернули свои земли», - сказал Акар.
Министр нацобороны Турции дал высокую оценку лидерским качествам президента Ильхама Алиева, под командованием которого армия Азербайджана, проявив героизм, добилась исторического успеха. «Успех в Отечественной войне – это не просто победа над Арменией. Это также торжество справедливости, ответ тем, кто на протяжении долгих лет игнорировал беззаконие», - подчеркнул министр.
Отметим, что ансамбль «Мехтеран» Министерства национальной обороны Турции выступил на концерте в Центре Гейдара Алиева, приуроченном ко Дню Победы.
На концерте присутствовали министры обороны Азербайджана и Турции, начальники Генштабов, командующие родами войск и другие военачальники, а также ветераны, члены семей военнослужащих и шехидов.