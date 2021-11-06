Художник Аббас Кязимов скончался от коронавируса

Аббас Кязимов родился в 1956 году в Баку. Окончил Бакинское художественное училище, а затем Институт искусств. С 1979 года принимал участие во многих художественных выставках в Баку, Москве и за рубежом вместе с такими известными мастерами, как Михаил Шемякин, Эрнст Неизвестный, Анатолий Зверев и др. Его персональные выставки состоялись в Вашингтоне, Каннах и других городах мира.

Аббас Кязимов — член Союза художников Азербайджана, Международной федерации художников, Творческого союза художников России, а его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, во многих музеях и частных коллекциях мира. Аббас Кязимов отмечен благодарностью министра культуры РФ «За активное участие в художественной жизни России и большой личный вклад в упрочение международных творческих связей».

Он яркий представитель абшеронской школы живописи, автор уникальной техники «коврового стиля», который является синтезом многогранной культуры Востока и классической школы изобразительного искусства. В своем творчестве Кязимов объединил традиции древнего и современного искусства Кавказа. Его картины вызывают ощущение праздника, сказочного театрализованного действа. В них присутствуют как символы вечной жизни на земле птицы, черепахи, лошади, другие животные. Их образы — знаковые формы художник использовал для выражения своего отношения к окружающему миру. Картины из цикла «Красное и черное» отличаются от ярких, красочных полотен, выполненных в технике «коврового стиля», и по содержанию, и по напряженной, контрастной цветовой гамме.