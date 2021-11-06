Посольство Беларуси поздравляет Азербайджан

Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ в связи с 8 Ноября - Днем Победы.

Поздравление размещено на официальной странице посольства в Twitter.

"Искренне поздравляем всех азербайджанцев с празднованием первой годовщины восстановления суверенитета и территориальной целостности. От всего сердца желаем братскому азербайджанскому народу мирного неба, благополучия и процветания. С Днем Победы!", - отмечается в публикации.