Посольство Беларуси поздравляет Азербайджан
Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ в связи с 8 Ноября - Днем Победы.
Поздравление размещено на официальной странице посольства в Twitter.
"Искренне поздравляем всех азербайджанцев с празднованием первой годовщины восстановления суверенитета и территориальной целостности. От всего сердца желаем братскому азербайджанскому народу мирного неба, благополучия и процветания. С Днем Победы!", - отмечается в публикации.
Искренне поздравляем всех азербайджанцев с празднованием первой годовщины восстановления суверенитета и территориальной целостности. От всего сердца желаем братскому азербайджанскому народу мирного неба, благополучия и процветания.— Belarus Embassy in Baku (@bel_embassy_az) November 8, 2021
С Днем Победы! #Azerbaijan #ZəfərGünü pic.twitter.com/47FJLHiFhN