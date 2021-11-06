Иран поставил США три условия

Иран заявил, что США смогут вернуться в ядерную сделку, только если снимут с официального Тегерана экономические санкции, признают свою вину в развале сделки, а также заверят страну, что подобного выхода США из «ядерной сделки» не повторится. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает РИА Новости.

«США необходимо знать, что они не являются членом СВПД и не могут что-либо просить в рамках этого соглашения от других членов сделки. Путь США к возвращению в СВПД ясен. Они должны признать свою вину, а также снять санкции единовременно… Должны заверить, что впредь никакая другая администрация не повторит выход Трампа из ядерной сделки с Ираном", - сказал Хатибзаде.

Напомним, что переговоры по восстановлению «ядерной сделки» с Ираном пройдут в конце ноября в Вене.