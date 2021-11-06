Минобороны Турции поздравило азербайджанский народ
Министерство национальной обороны Турции поделилось на своей странице в Twitter публикацией в связи с 8 Ноября - Днем Победы.
"Поздравляем с 8 ноября - Днем Победы наших братьев-азербайджанцев, освободивших свои оккупированные земли движением "Единая Родина" и показавших всему миру силу тюрков". Турция и Азербайджан всегда будут вместе как одна нация, два государства", - говорится в публикации.
“Tek Vatan Harekâtı” ile işgal edilmiş öz topraklarını kurtaran ve Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösteren asil Azerbaycan Türkü Kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyoruz. Türkiye ve Azerbaycan ilelebet #TekMilletİkiDevlet olarak bir ve beraber olmaya devam edecek!🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/RSJXwp3v1N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2021