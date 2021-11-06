Минобороны Турции поздравило азербайджанский народ

Министерство национальной обороны Турции поделилось на своей странице в Twitter публикацией в связи с 8 Ноября - Днем Победы.

"Поздравляем с 8 ноября - Днем Победы наших братьев-азербайджанцев, освободивших свои оккупированные земли движением "Единая Родина" и показавших всему миру силу тюрков". Турция и Азербайджан всегда будут вместе как одна нация, два государства", - говорится в публикации.