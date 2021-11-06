«Один из самых счастливых дней»: Мехрибан Алиева и герои Отечественной войны на Джыдыр дюзю

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram снимками с солдатами и офицерами Вооруженных сил Азербайджана на Джыдыр дюзю.

В публикации говорится:

«08.11.2021. Один из самых счастливых дней в моей жизни! На Джыдыр дюзю вместе с отважными солдатами и офицерами Вооруженных сил Азербайджанской Республики в первую годовщину Победы! Спасибо вам большое! Да хранит вас Аллах!»